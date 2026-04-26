Appennino, Ferro a Telenord: "Liguria territorio ideale per le manifestazioni sportive"

Simona Ferro, vice presidente di Regione Liguria e assessore con delega allo sport, è stata ospite negli studi di Telenord per commentare il Giro dell'Appennino che la nostra emittente ha trasmesso in diretta: "È naturale che il ciclismo da noi è molto sentito - ha detto - io da anni mi impegno perché possa essere al meglio la riuscita di questa competizione. Lo scorso anno, in occasione della Regione Europea dello Sport 2025, abbiamo voluto la prima edizione del Giro dell'Appennino donne, che è stato un grandissimo successo, che è stato replicato anche quest'anno, il 22 marzo, come si ricordava con la vittoria della Persico. Una vittoria anche di poter ottenere un monte premi simile, identico a quello degli uomini. Quindi credo davvero che la parità bisogna vederla proprio in questi fatti tangibili. Ci siamo, Regione Liguria c'è, senza togliere nulla agli altri territori che non hanno la fortuna di vedere degli arrivi così pittoreschi, così davvero attrattivi. Per noi è sicuramente anche un modo per, attraverso le grandi manifestazioni sportive, far conoscere il territorio".

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