Genova a misura di paralimpiadi: speranze e progetti

Il presidente del Cip Liguria Dario Della Gatta, intervenuto ai microfoni di Telenord, ha analizzato il movimento paralimpico nell'ottica della possibile candidatura di Liguria, Piemonte e Lombardia per le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2036 e 2040. Un ragionamento che attraversa lo stato degli impianti sportivi, le discipline che più facilmente potrebbero disputarsi nella nostra regione, e la questione relativa a strutture ricettive e indotto.

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