Panathlon Chiavari Tigullio, maggio tra eventi sportivi e scuola: ospite Paolo De Chiesa

Un mese ricco di appuntamenti per il Panathlon Club Chiavari Tigullio, che a maggio propone incontri con grandi protagonisti dello sport, attività sul territorio e iniziative dedicate ai giovani.

Programma – Dopo due eventi di rilievo con Adriano Osimani e Ornella Marchese, il club entra nel vivo delle attività con un calendario fitto. Il primo appuntamento è fissato per il 7 maggio allo Yachting Club di Chiavari, dove si terrà una conviviale con Paolo De Chiesa, ex protagonista della “Valanga Azzurra”.

Ospite – De Chiesa, che negli anni ’70 e ’80 ha conquistato 12 podi in Coppa del Mondo nello slalom speciale, è oggi noto al pubblico come commentatore sportivo RAI. Durante la serata presenterà anche il suo libro autobiografico “Ho sfiorato il cielo”, offrendo uno sguardo sulla sua carriera e sul mondo dello sci.

Eventi – Il Panathlon sarà inoltre coinvolto nella tappa ligure del Giro d’Italia, dove garantirà un servizio di assistenza nella zona di arrivo. In programma anche una conviviale con un ospite di rilievo, a conferma del ruolo attivo del club nelle principali manifestazioni sportive del territorio.

Scuola – Prosegue parallelamente l’impegno educativo. Nei prossimi giorni, all’Istituto Natta di Sestri Levante, verrà proiettato il film “Sport: La vera vittoria”, realizzato dal Panathlon chiavarese. Un’iniziativa pensata per promuovere i valori dello sport tra i giovani.

Territorio – L’attività del club conferma l’attenzione verso la comunità locale, con iniziative che uniscono sport, cultura e formazione. Un percorso che mira a coinvolgere diverse generazioni, valorizzando lo sport come strumento di crescita.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.