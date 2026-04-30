Sport

Vallescrivia Bike Day: il territorio a misura di cicloturismo

di Claudio Baffico

La manifestazione

2273 - Telenord.settimolink.it

La Valle Scrivia torna protagonista in ambito cicloturistico in occasione della "Vallescrivia Bike Day", in programma domenica e in grado di abbracciare tanti comuni del territorio. Una manifestazione che unisce promozione enogastronomica, sport e valorizzazione della vallata, come conferma a Telenord il presidente dell'U.S. Pontedecimo Silvano Parodi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

2205 - Assoclima