Vallescrivia Bike Day: il territorio a misura di cicloturismo
di Claudio Baffico
La manifestazione
La Valle Scrivia torna protagonista in ambito cicloturistico in occasione della "Vallescrivia Bike Day", in programma domenica e in grado di abbracciare tanti comuni del territorio. Una manifestazione che unisce promozione enogastronomica, sport e valorizzazione della vallata, come conferma a Telenord il presidente dell'U.S. Pontedecimo Silvano Parodi.
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