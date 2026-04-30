De Rossi pronto alla sfida con l’Atalanta: “Non vogliamo svaccare nel finale anche se salvi”. 

Il Genoa non vince con l’Atalanta da 10 anni e questo significa che i Lombardi hanno fatto annate strepitose mentre il Genoa ha avuto difficoltà. Ma De Rossi vuole finire bene: “Sappiamo la qualità della squadra di Palladino, ma di qui alla fine non vogliamo svaccare”. Un ko con l’Atalanta in Coppa Italia e la beffa in campionato per 0-1 al 94’ in 10 contro 11. De Rossi sorride: “Un po’ abbiamo rosicato ma al termine di quella gara dissi alla squadra che se avessimo giocato sempre così ci saremmo salvati e così e’ andata”. Il mister rossoblu torna sul Como: “Abbiamo fatto bene avremmo potuto segnare, ma la prestazione c’è stata”. Con l’Atalanta rientrano Norton Cuffy e Ekuban ma partiranno dalla panchina. Out Baldanzi”. De Rossi conferma che in queste ultime partite ci sarà turnover per chi ha giocato di più”. Ostia Mare sarà satellite del Genoa? De Rossi chiaro: “No, non saremo satelliti e succursali di nessuno, soprattutto ora che siamo in C”.

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