Pro Recco, abbonamenti per il girone di Champions League alla Sciorba

La Pro Recco lancia la campagna abbonamenti “Genova per Noi” in vista del girone dei quarti di finale di Champions League, che vedrà i biancocelesti protagonisti di tre sfide casalinghe di altissimo livello al polo natatorio My Sport Sciorba.

Di Fulvio e compagni affronteranno i campioni d’Europa in carica del Ferencváros, vincitori delle ultime due edizioni della competizione, la storica Mladost Zagabria, seconda per numero di Champions League conquistate solo alla Pro Recco, e la Waspo Hannover, squadra campione di Germania.





Tre grandi partite che rappresentano un crocevia fondamentale della stagione e un’occasione unica per gli appassionati di assistere a partite tra alcune delle migliori realtà della pallanuoto continentale.





Con l’abbonamento “Genova per Noi” sarà possibile vivere da vicino tutte le gare casalinghe del girone, sostenendo la squadra in un momento decisivo del cammino europeo verso l’obiettivo della Final Four di Malta.





Per premiare la fedeltà degli abbonati della prima fase, la Pro Recco ha riservato una promozione speciale: le tre partite del girone dei quarti di finale saranno incluse al costo di due; un’iniziativa pensata per ringraziare chi ha già scelto di sostenere i biancocelesti fin dall’inizio del proprio percorso in Champions League. Per nuovi e vecchi abbonati rimane la possibilità di vivere lo spettacolo anche dal bordo vasca. Gli abbonamenti si possono acquistare su vivaticket.com e nei punti vendita abilitati indicati sul sito della piattaforma.





“Abbiamo già vissuto serate straordinarie alla Sciorba, con il pubblico sugli spalti che ci ha spinto fino all’ultima goccia di energia e non vediamo l’ora di riprovare quelle sensazioni vissute in Champions, così come contro Brescia in campionato e nella Final Four di Coppa Italia - le parole del presidente Maurizio Felugo -. Adesso la seconda fase ci regala altre tre grandi sfide: abbonarsi significa non perdersi nemmeno un momento di queste emozioni e scendere in acqua al nostro fianco. La partita con il Ferencvaros vale per giocatori in acqua una finale olimpica; la Mladost Zagabria oltre al blasone ha una squadra fortissima e completa in ogni ruolo, capace di battere l’Olympiacos ad Atene e mettersi dietro una corazzata come il Radnicki; la Waspo Hannover è la sorpresa di questa prima fase di Champions, ha battuto in casa Marsiglia e Sabadell, la rispettiamo tantissimo”.





Il calendario:





25 Marzo ore 20:30 – Pro Recco vs Mladost Zagabria;





21 Aprile ore 20:30 – Pro Recco vs Ferencvaros;





20 Maggio ore 20:30 – Pro Recco vs Waspo Hannover.

