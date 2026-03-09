Sampdoria, prende quota l'ipotesi Lombardo: contro il Venezia dovrebbe toccare a lui

Tanti contatti, qualche suggestione, ma alla fine dovrebbe essere Attilio Lombardo a sedersi, sabato sera alle 19.30, sulla panchina del "Ferraris" in occasione della gara tra Sampdoria e Venezia. In società sembra prevalere questa direzione, con l'ex collaboratore tecnico di Evani prima e di Gregucci - Foti poi, che potrebbe veder prolungare la sua esperienza da "primo" in caso di risultato positivo o, almeno, di prestazione convincente, considerando che la prossima settimana prevede anche la disputa di un turno infrasettimanale.

Tra i nomi più caldi sondati spicca quello di Beppe Iachini, che la Genova blucerchiata ricorda per la clamorosa promozione ottenuta ai play off, a seguito di una rimonta incredibile. Non tramonta ancora definitivamente il sogno di veder approdare alla guida tecnica Roberto Mancini, complice anche la sospensione dei campionati in medio oriente a causa della guerra in corso. Più defilati, ma ancora presenti in lista, Guido Pagliuca e Luca D'Angelo.

Ma la decisione di "fidarsi" di Attilio Lombardo non sembra così provvisoria. Tutt'altro, considerando che le partite che restano da giocare restano nove, e che Popeye è già all'interno dell'ambiente da tempo e conosce bene caratteristiche dei giocatori e dinamiche dello spogliatoio. Un passo concreto da parte della società, caratterizzata da visioni e idee tutt'altro che allineate, ma volta a infondere un pizzico di stabilità, in una settimana iniziata in maniera burrascosa con l'esonero di Foti e Gregucci.

