"Campioni di maglie, maglie di campioni", l'evento che unisce storia a curiosità

Un'iniziativa originale e affascinante quella che si terrà dal 12 al 15 marzo presso il Centro culturale Pegliese. "Campioni di maglie, maglie di campioni", si presenta come una mostra di cimeli che hanno scritto la storia del calcio. L'evento, giunto alla quarta edizione è ad ingresso gratuito, con orario 10 - 12 e 15 - 18.30, si svolgera al 30 r del Lungomare di Pegli.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.