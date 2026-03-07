Roma, Roberto Mancini nel ritiro della Sampdoria

Ci ha pensato anche Roberto Mancini a caricare la Sampdoria in vista della trasferta di domani, domenica, a Frosinone. L'ex numero 10 blucerchiato, di ritorno da Doha, si è fermato nel ritiro di Roma, dove si trovano in questi giorni i ragazzi di Foti, per scambiare qualche parola con i giocatori e riabbracciare il figlio Andrea.

Bobby gol, che allena l'Al Sadd, in Qatar, è rientrato da Doha nella giornata di giovedì, dopo momenti di grande tensione dovuti all'inizio della guerra. In medio oriente, tutti i campionati sono stati sospesi.

