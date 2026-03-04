Trofeo Laigueglia: vince per distacco il colombiano Santiago Buitrago

Colpo da finisseur e vittoria netta per Santiago Buitrago nella 63ª edizione del Trofeo Laigueglia. Il 26enne colombiano della Bahrain Victorious ha piazzato l’attacco decisivo nel finale, facendo la differenza in salita e presentandosi in solitaria sul traguardo.

Per Buitrago si tratta di un successo che conferma l’ottimo avvio di stagione della squadra e il suo feeling con le corse italiane. Il corridore sudamericano si era già messo in luce al Giro d’Italia, conquistando nel 2023 la prestigiosa tappa delle Tre Cime di Lavaredo.

Alle sue spalle si è piazzato il francese Romain Grégoire, portacolori della Groupama-FDJ, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Antonio Tiberi, compagno di squadra del vincitore e tra gli uomini più attesi anche per la prossima edizione della corsa rosa.

Quarta posizione per l’esperto Diego Ulissi, ora in forza alla XDS Astana Team, protagonista di una prova solida ma senza lo spunto necessario per agganciare i migliori nel momento chiave.

Il calendario del ciclismo italiano prosegue ora con un altro appuntamento di prestigio: sabato si corre la Strade Bianche a Siena, gara che vedrà il debutto stagionale del campione sloveno Tadej Pogačar, pronto ad accendere subito la primavera delle classiche.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.