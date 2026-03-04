Virtus Entella, tre punti d'oro: Del Lungo e Karic piegano il Modena

La Virtus Entella ritrova i tre punti al termine di una gara intensa e combattuta contro il Modena FC. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1, i biancocelesti cambiano marcia nella ripresa e colpiscono in contropiede nel momento decisivo, firmando il 2-1 finale.

La gara si apre con ritmi vivaci ma poche occasioni limpide. Il Modena si fa vedere per primo con Gerli dalla distanza, mentre l’Entella risponde con Franzoni, fermato dalla difesa al momento del tiro.

Con il passare dei minuti cresce la pressione ospite: Colombi è decisivo con un intervento straordinario su Gliozzi, salvando il risultato con un riflesso prodigioso da distanza ravvicinata.

Quando il primo tempo sembra destinato allo 0-0, l’Entella trova il guizzo: Del Lungo raccoglie una respinta al limite e lascia partire un rasoterra preciso che vale l’1-0. Ma la gioia dura pochissimo: sugli sviluppi di una mischia, Tonoli trova il pareggio di testa allo scadere. Squadre al riposo sull’1-1.

Il secondo tempo si apre con un Modena aggressivo. Gliozzi sfiora il vantaggio di testa, poi è la traversa a salvare i biancocelesti sul tentativo ravvicinato di Beyuku. Nella stessa azione, Tiritiello si oppone eroicamente due volte, mantenendo l’equilibrio.

Superato il momento più difficile, l’Entella ritrova compattezza e attende l’occasione giusta. Al 76’ Cuppone prova a scuotere i suoi con una conclusione dal limite che termina alta.

La svolta arriva all’85’: ripartenza perfetta, Cuppone conduce e serve Karic al centro dell’area. Il centrocampista è glaciale davanti al portiere e firma il 2-1.

Nel recupero il Modena tenta l’ultimo assalto e sfiora il pareggio con un pallonetto di Ambrosino che colpisce la parte alta della traversa. È l’ultimo brivido di una gara intensa.

Al triplice fischio esplode la gioia biancoceleste: una vittoria pesante, ottenuta con maturità e spirito di sacrificio contro una delle squadre più accreditate del campionato.

