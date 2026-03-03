Ciclismo, il 63° Trofeo Laigueglia apre la stagione: percorso inedito e molti campioni al via

È tutto pronto per il 63° Trofeo Laigueglia presented by Coop Liguria, in programma domani, mercoledì 4 marzo 2026. La classica ligure (foto gentilmente concessa da Sprint Cycling Agency), tra i primi grandi appuntamenti del ciclismo professionistico europeo di inizio stagione, si conferma evento di riferimento con 24 squadre provenienti da 13 Paesi. Il tracciato ripercorre le parti più impegnative della Milano-Sanremo che si correrà il 21 marzo, dai tre Capi (Mele, Cervo e Berta) alla Cipressa.

La corsa, inserita nel circuito UCI ProSeries e nel calendario UCI Europe Tour, oltre a far parte della Coppa Italia delle Regioni 2026 coordinata dalla Lega del Ciclismo Professionistico, vedrà al via 9 formazioni UCI WorldTour, la massima categoria internazionale, insieme a 10 UCI ProTeam e 5 UCI Continental.

Tanti nomi importanti tra gli stranieri in lista, tra cui Richard Carapaz, Michael Storer, Marc Hirschi, Romain Gregoire, Benoit Cosnefroy, Felix Grossschartner, Wout Poels, David Gaudu, Alex Aranburu, Mikkel Honoré, oltre a giovani come Antonio Morgado, Adria Pericas, Pablo Torres e Gustave Blanc. Presenze di rilievo anche tra gli italiani con Christian Scaroni, Diego Ulissi, Simone Velasco, Alessandro Covi, Andrea Vendrame, Lorenzo Rota, Gianmarco Garofoli, Davide De Pretto, Alessandro Verre, Fausto Masnada, Filippo Conca, Marco Frigo, Alessandro Pinarello, Samuele Battistella, Luca Paletti, Simone Gualdi e Davide Donati.

La manifestazione è sostenuta dal title sponsor Coop Liguria. L’organizzazione tecnica, per conto del Comune di Laigueglia che detiene il marchio registrato, è affidata a ExtraGiro, gruppo presieduto da Marco Selleri.

Il tracciato - Il percorso di 192 km con 2.900 metri di dislivello unisce alcuni aspetti della tradizione a significative novità. Per la prima volta si prende il via da Albenga, con partenza ufficiale in via Enrico d'Aste (adiacente a Piazza San Michele) e villaggio di partenza in Piazza del Popolo, nell'ottica di una sinergia che, come avviene nelle grandi manifestazioni sportive internazionali, consente alle amministrazioni locali di fare sistema e condividere risorse e opportunità per garantire la continuità dei grandi appuntamenti come il Trofeo Laigueglia. Dopo un primo passaggio a Laigueglia, la corsa affronta in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, per poi attraversare Imperia e affrontare la Cipressa, storica salita della Milano-Sanremo (5,6 km con pendenza media del 4% e picchi oltre il 7%). Un'altra novità è rappresentata dall'ingresso del gruppo per 12,6 km sulla Ciclovia Riviera dei Fiori, premiata con il Green Road Award 2025 e realizzata sull'ex tracciato ferroviario costiero. Un'infrastruttura simbolo della mobilità sostenibile ligure, oggi riferimento per il cicloturismo e per gli spostamenti quotidiani a basso impatto. La sua presenza nel tracciato rafforza il legame tra grande ciclismo, promozione del territorio e valorizzazione delle reti ciclabili. Si affrontano poi Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele a ritroso, fino a raggiungere Laigueglia per una prima scalata di Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%). Dopo la discesa si affrontano Testico (7 km, pendenza 4,6%) e Cima Paravenna (7,3 km, pendenza 5,2%) prima di scendere a Villanova d'Albenga e tornare a Laigueglia, imboccando in via Monaco il circuito di Colla Micheri, la salita decisiva, che si ripete nel finale per tre volte. Il traguardo a Laigueglia è in Corso Badarò, un ritorno alla tradizione in riva al mare del bel borgo ligure.

Albo d'oro - Nel 2025 a vincere a Laigueglia è stato il talento spagnolo Juan Ayuso, che ha scritto il proprio nome in un albo d'oro di prestigio che vede anche i nomi di Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Armstrong, Bartoli, Ballan e Pozzato, l'unico a vincerla tre volte.

