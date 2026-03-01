Spezia: crollo al Picco con la Reggiana, ora la classifica fa paura

Lo Spezia cade al Picco contro la Reggiana e incassa una sconfitta pesante in chiave salvezza. Decide il gol di Novakovich al 40’, in una gara che vede gli aquilotti partire meglio ma pagare a caro prezzo l’unica vera disattenzione del primo tempo. Dagli spalti arrivano fischi e contestazioni, mentre la classifica si complica. Martedì è in programma la trasferta di Padova.

Donadoni lascia inizialmente a riposo Ruggero e schiera davanti a Radunovic il trio composto da Vignali, Bonfanti e Mateju. A centrocampo Sernicola e Beruatto agiscono sugli esterni, Romano è il regista con Bellemo e Adamo ai lati. In attacco Vlahovic prende il posto dell’infortunato Skjellerup, fermatosi nel riscaldamento, e affianca Artistico.

Lo Spezia costruisce subito un’occasione al 3’: Romano non approfitta di un errore di Micai e calcia fuori. All’8’ Bonfanti svetta di testa ma manda alto, mentre al 9’ è Novakovich a impegnare Radunovic. Al 24’ ancora Romano trova la risposta di Micai, attento anche al 31’ sulla conclusione di Bonfanti. La Reggiana colpisce al primo vero affondo: al 40’ Girma e Rover recuperano palla su Beruatto, l’assist arriva per Novakovich che supera Radunovic con un tiro potente. Si va al riposo sull’0-1.

Donadoni interviene subito: dentro Aurelio e Comotto per Beruatto e Adamo. Al 58’ Artistico calcia, Micai devia sopra la traversa. Poco dopo entra Di Serio al posto di Vlahovic, accolto dai fischi. Al 63’ Bonfanti conclude senza trovare difficoltà nel portiere ospite. Aurelio prova di testa ma non centra lo specchio.

Rientra Valoti a centrocampo per Bellemo. Artistico resta il più insidioso e al 31’ della ripresa il suo tiro viene deviato in angolo. Bandinelli rileva Romano. All’81’ Valoti di testa guadagna un corner. L’occasione più nitida arriva all’83’: Aurelio, solo in area, manda fuori di testa il pallone del possibile pareggio. Il risultato non cambia fino al triplice fischio.

La Reggiana espugna il Picco, mentre per lo Spezia si tratta di un passo indietro rispetto al successo in rimonta di Cesena. Martedì la squadra di Donadoni sarà di scena a Padova contro la formazione veneta reduce dalla vittoria di Modena.

