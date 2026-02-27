Virtus Entella, a Monza sconfitta a testa alta. La classifica preoccupa

Monza – Virtus Entella 2-0

Reti: Azzi 63’, Pessina 91’

Monza (3-4-1-2): Thiam; Birindelli (Ravanelli 75’), Delli Carri, Carboni; Colpani (Caso 60’), Colombo, Pessina, Azzi; Hernani (Ciurria 60’); Petagna (Martinez 74’), Cutrone (Bakoune 86’). A disp.: Brorrson, Mota, Baldè, Lucchesi, Obiang, Capolupo, Pizzignacco. All. Bianco

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Marconi, Parodi, Alberghetti; Mezzoni (Di Mario 67’), Squizzato (Karic 54’), Benedetti (Dalla Vecchia 67’), Turicchia; Franzoni, Guiu (Cuppone 54’); Tirelli (Debenedetti 54’). A disp.: Del Frate, Siaulys, Tiritiello, Bariti, Boccadamo, Nichetti, Del Lungo. All. Chiappella

La Virtus Entella incassa la terza sconfitta consecutiva e cade sul campo del Monza, che si impone 2-0 grazie a una maggiore qualità e profondità di rosa. Dopo il passo falso casalingo contro il Catanzaro, i biancocelesti non riescono a invertire la rotta e devono arrendersi alla superiorità dei brianzoli.

Mister Chiappella cambia quattro pedine rispetto all’undici visto contro i calabresi: spazio a Turicchia, Benedetti, Guiu e Tirelli dal primo minuto, mentre Di Mario, Karic, Cuppone e Debenedetti partono inizialmente dalla panchina.

L’avvio è bloccato: il Monza tiene il pallino del gioco ma fatica a sfondare, mentre l’Entella resta compatta e prova a colpire in contropiede. La prima vera occasione per i liguri arriva al 29’, quando Guiu rientra sul destro dal limite dell’area e calcia a giro senza però inquadrare la porta difesa da Thiam.

Nel finale di primo tempo cresce la pressione dei padroni di casa. Al 42’ Colpani, su cross di Colombo, svetta di testa sul secondo palo ma manda sul fondo. L’Entella risponde in ripartenza al 46’: ancora Guiu si invola verso l’area brianzola, ma il suo tentativo viene neutralizzato dal portiere.

La ripresa si apre con il Monza più aggressivo. Al 50’ Colombi salva i suoi ipnotizzando Petagna lanciato a rete, mentre dieci minuti più tardi Colpani spreca una buona opportunità calciando fuori da posizione favorevole.

La pressione lombarda trova sbocco al 63’: azione manovrata dei biancorossi, cross rasoterra di Caso e inserimento vincente di Azzi che da pochi passi firma l’1-0. Il vantaggio è meritato e indirizza la gara.

Nel finale il Monza sfiora più volte il raddoppio con Cutrone, che colpisce prima il palo e poi la traversa interna nel giro di un minuto. L’Entella prova a reagire all’82’ con Franzoni, ma Thiam risponde presente deviando in angolo.

Nel recupero, con i liguri sbilanciati in avanti, arriva il colpo definitivo: Caso salta Parodi e mette al centro, la palla carambola sui piedi di Pessina che insacca il 2-0 al 91’, chiudendo definitivamente i conti.

Il Monza consolida così la propria posizione in classifica, mentre per l’Entella resta l’amarezza di una prova generosa ma insufficiente contro un avversario di categoria superiore.

