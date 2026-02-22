Le pagelle di Genoa - Torino: Baldanzi si presenta alla grande, Ekuban spina nel fianco, Messias ha la classe nel sangue

BIJLOW 6,5: giornata quasi da spettatore, ma si fa trovare pronto sull'unico tiro del Torino nel primo tempo. Puntuale sulle uscite alte, elegante con i piedi.

MARCANDALLI 6: sicuro in marcatura, spesso si concede qualche percussione offensiva, che vanifica con scelte a volte non troppo azzeccate. Ha acquisito coraggio e autostima.

OSTIGARD 6,5: ancora una volta il migliore del pacchetto arretrato. Insuperabile di testa, salva un gol nella ripresa.

VASQUEZ 6: ci aveva abituati troppo bene, e ora anche partite più che oneste, non convincono del tutto. Anche lui meglio sull'uomo che in disimpegno.

ELLERTSSON 6: nei primi venti minuti è uno dei migliori nonostante non agisca sulla fascia abituale. Poi pasticcia un po' rischiando di farsi sfuggire l'avversario in un paio di circostanze.

FRENDRUP 6,5: la fotografia del suo profilo: poco appariscente ma fondamentale. Partita a volte scorbutica dalle sue parti, ma ne esce alla grande, sia per quantità che per abnegazione.

MALINOVSKYI 6,5: qualche lancio illuminante, ma soprattutto tanta sostanza. Più sciabola che fioretto, a conferma che ormai è capace a vestire i panni di un centrocampista completo.

(ONANA SV)

NORTON CUFFY 6,5: mezzo punto in più per il gol. Agisce sulla sinistra, con esiti alterni. Difetta un po' in precisione, ma con il passare dei minuti è più centrato. Esce per infortunio.

(SABELLI 6): ultimi minuti giocati con la carta dell'esperienza e del senso di posizione.

BALDANZI 7: si presenta a "Ferraris" nel modo migliore, non solo per l'azione che porta al 2-0, ma anche per la capacità di regalare classe e imprevedibilità in ogni frangente.

(AMORIM 6,5): anche nel suo caso debutto convincente. Regista "sui generis", sa lanciare, ma anche azzannare le caviglie. Sapiente nella gestione del pallone.

EKUBAN 7: un gol e mezzo, per un giocatore che ha acquisito maturità e che sa leggere le varie fasi della partita. Anche di fronte a una difesa chiusa e schierata riesce ad incidere in maniera decisa.

(MESSIAS 7): ha qualità da vendere, possiede sempre una soluzione per unscire dal pressing avversario. E se gli capita l'occasione buona, non la fallisce.

COLOMBO 6: tanto lavoro sporco, oltre al merito di indurre Ilhan a un fallo da "rosso". Per spirito e voglia di combattere è sempre un esempio.

(EKHATOR 6): il giorno che avrà anche continuità, diventerà un punto di forza imprescindibile. Per ora alterna grandi cose, a ingenui errori di valutazione. Ma l'età lo giustifica ampiamente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.