Vela paralimpica, al via la 5a edizione del campionato regionale ligure

La vela paralimpica ligure si prepara a una nuova stagione all’insegna dell’inclusione, della formazione tecnica e della crescita del movimento sportivo regionale, con l’avvio della V edizione del Campionato Regionale Ligure di Vela Paralimpica, un circuito articolato su sei tappe distribuite lungo il territorio. Il calendario della manifestazione, presentato questa mattina in Sala Trasparenza di Regione Liguria, a Genova, toccherà diverse località della regione. Da Andora a Savona/Varazze, da Genova, a Santa Margherita Ligure, fino alle tappe di Chiavari/Lavagna e La Spezia, con l’obiettivo non solo di sviluppare l’aspetto agonistico, ma anche di consolidare il dialogo tra sport e realtà sociali locali, promuovendo una maggiore partecipazione delle associazioni e delle famiglie delle persone con disabilità.

«Il Campionato regionale ligure di vela paralimpica classe "Hansa 303" taglia il traguardo della sua quinta edizione affiancando lo spettacolo agonistico, articolato in sei tappe da marzo a settembre, con la sensibilizzazione sul tema degli sport nautici accessibili - commenta la vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro. La novità di quest'anno riguarda gli eventi di confronto e collaborazione sinergica con le associazioni del territorio che arricchiscono il palinsesto: non mancheranno open day, convegni ed incontri per parlare di attività inclusive e di opportunità sportive per persone con disabilità o fragilità di vario tipo. Un modo per ribadire che lo sport può e deve essere per tutti, grazie all'esempio di atleti di straordinaria forza e tenacia come i protagonisti del Campionato regionale».

