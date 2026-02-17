Ciclismo: torna il Laigueglia il 4 marzo, stavolta è una piccola Sanremo con i Capi della Classicissima

Il 4 marzo andrà in scena la 63ª edizione del Trofeo Laigueglia, storica corsa di ciclismo che quest’anno presenta importanti novità. Per la prima volta la gara partirà da Albenga, in Piazza San Michele, e includerà i tre Capi della Sanremo (Mele, Cervo e Berta, nella foto il monumento a Gimondi, Coppi, Bartali e Girardengo) e la celebre salita della Cipressa, resa famosa dalla Classicissima, mentre il ritorno da Santo Stefano al Mare a Imperia avverrà lungo la ciclovia Tirrenica. Confermato il circuito finale con tre ascese a Colla Micheri e l’arrivo sul lungomare di corso Badarò a Laigueglia, teatro in passato delle vittorie di campioni come Merckx, De Vlaeminck, Gimondi e Bitossi.





Al via sono attese 24 squadre, tra cui 9 formazioni World Tour, 10 Professional e 5 Continental, per un totale di oltre 150 corridori. In gara anche il ligure Lorenzo Finn, 19 anni e due volte consecutive campione del mondo, a Zurigo 2024 negli juniores e a Kigali 2025 negli U23. La gara, inserita nel calendario UCI Europe Tour e nella Coppa Italia delle Regioni 2026, si svilupperà su un percorso di 192 chilometri che mette in mostra i paesaggi dell’entroterra e della costa della Liguria di Ponente.





Il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi, ha sottolineato come l’edizione di quest’anno riprenda lo spirito visionario dei fondatori della corsa, mentre il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra comuni per far crescere eventi di rilevanza nazionale. L’assessore allo sport Simona Ferro ha aggiunto che la gara rappresenta non solo una competizione di alto livello, ma anche una vetrina turistica per la regione, permettendo di conoscerla attraverso lo sport.

