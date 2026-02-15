Le pagelle di Cremonese - Genoa: Messias e Malinovskyi, la classe al potere. Difesa attenta, attaccanti disinnescati

BIJLOW 6: qualche buon intervento sia in porta, sia in uscita alta. Qualche brivido nella ripresa per una parata in due tempi.

MARCANDALLI 6: concede poco agli avversari, anche se è meno coraggioso. Nel finale, da una sua respinta corta, nasce l'occasione che porta Bonazzoli a centrare la traversa.

OSTIGARD 6,5: si esalta nella lotta, sempre attento, è chiamato a una partita giocata sui duelli aerei.

VASQUEZ 6,5: prestazione positiva, con il solito temperamento al servizio della squadra. Preciso nei tempi degli interventi.

NORTON CUFFY 5,5: si procura la chance più nitida della partita, con un super Audero che gli nega la gioia del gol. Nel complesso, però, la sua partita è caratterizzata più da sbavature che da guizzi.

(MARTIN 5): perde un pallone sanguinoso nel finale che avrebbe potuto costare carissimo.

MESSIAS 6,5: ha classe da vendere e riesce a creare occasioni importanti, sia quando si mette in proprio che quando dispensa splendidi suggerimenti ai compagni. Se la salute lo supporta, è un lusso.

(BALDANZI 6): convincente esordio in maglia rossoblù. L'impressione è che potrà rendersi molto utile alla causa.

FRENDRUP 6,5: corre per tre, combatte, conquista decine di palloni e non molla di un centimetro.

(AMORIM SV):

MALINOVSKYI 6,5: detta i tempi a modo suo, pur non essendo un regista classico, ma si conferma in un gran momento, e tutta la squadra ne beneficia.

ELLERTSSON 6,5: sulla fascia è ancora più presente. Fa bene le due fasce, rappresentando una valida alternativa a Martin.

VITINHA 5,5: fa fatica a trovare spazio, e quando ci riesce non conclude a dovere. Giornata opaca anche per merito del trattamento dei difensori avversari.

(EKUBAN 5,5): si procura due occasioni, ma nel primo caso è troppo egoista. Difetta di precisione sul colpo di testa nel finale.

COLOMBO 5,5: duello fisico con Baschirotto. Ce la mette tutta, ma è chiamato a giocare una partita sporca, facendosi vedere raramente in zona gol.

(EKHATOR 5,5): si batte con impegno ma con poco costrutto.

