Olimpiadi Invernali, Brignone da urlo: è in testa anche allo slalom gigante
di Claudio Baffico
Federica Brignone non smette di stupire alle Olimpiadi Invernali di Milano - Cortina. La campionessa di origini savonesi, dopo lo splendido oro nel super G femminile, è in testa anche allo slalom gigante dopo la prima manche. La tedesca Lena Duerr è staccata di 34 centesimi, mentre terza è Sofia Goggia a 46 centesimi. La seconda manche è in programma alle 13.30.
