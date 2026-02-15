Olimpiadi Invernali, Brignone da urlo: è in testa anche allo slalom gigante

Federica Brignone non smette di stupire alle Olimpiadi Invernali di Milano - Cortina. La campionessa di origini savonesi, dopo lo splendido oro nel super G femminile, è in testa anche allo slalom gigante dopo la prima manche. La tedesca Lena Duerr è staccata di 34 centesimi, mentre terza è Sofia Goggia a 46 centesimi. La seconda manche è in programma alle 13.30.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.