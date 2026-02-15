Olimpiadi invernali: il genovese Lorenzo Sommariva e Michela Moioli argento nello snowboard cross a squadre

L’Italia dello snowboard cross continua a brillare a Milano-Cortina 2026. Michela Moioli e Lorenzo Sommariva, 32enne genovese da tempo trasferitosi in val d'Aosta e unico ligure ai Giochi, hanno regalato un’altra grande soddisfazione agli azzurri conquistando l’argento nella prova a squadre. Dopo una brutta caduta poche ore prima, Moioli ha dimostrato ancora una volta il suo carattere, mettendo al collo la seconda medaglia di questi Giochi, dopo il bronzo individuale di due giorni fa.

La gara è stata una sfida di rimonta e strategia: Sommariva, partito con qualche difficoltà, chiude la sua manche dei quarti di finale con un gap di 0,89 secondi, ma Moioli recupera oltre un secondo e permette alla coppia italiana di passare il turno. Lo stesso copione si ripete in semifinale: Sommariva si mantiene vicino ai migliori, Moioli supera avversarie ostiche e porta l’Italia in finale. Nella prova decisiva Sommariva termina terzo, evitando anche una caduta, mentre Moioli sale al secondo posto, permettendo agli azzurri di conquistare l’argento a soli 43 centesimi dalla vetta. L’oro va alla Gran Bretagna con Nightingale e Bankes, mentre il bronzo è della Francia di Bozzolo e Casta; quarta chiude l’Australia di Lambert e Baff. La coppia azzurra ha dominato con determinazione, dimostrando affiatamento e concentrazione: “Mi piace fare rimonte, ci abbiamo sempre creduto”, ha commentato Moioli, sottolineando la forza di squadra e la capacità di divertirsi anche sotto pressione. Sommariva ha aggiunto: “Il segreto è rimanere tranquilli, anche quando vieni centrato o hai problemi in pista. La medaglia cancella tutto e siamo soddisfatti del risultato”.

Con questo risultato, l’Italia aggiorna il medagliere a quota ventuno, confermando ancora una volta il suo dominio nello snowboard cross e il talento dei suoi campioni. Per Sommariva, genovese trasferitosi a Chamois in Val d’Aosta, e per Moioli è un altro momento indimenticabile, frutto di coraggio, tecnica e lavoro di squadra.

