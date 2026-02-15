Genoa grintoso ma poco concreto: 0-0 a Cremona, tra emozioni e rimpianti

Cremonese e Genoa si dividono la posta in palio in una partita intensa e ricca di emozioni, giocata davanti a oltre 4mila trasfertisti rossoblù. Il Genoa parte subito aggressivo: al 1' Norton-Cuffy dalla destra mette un cross insidioso, deviato in corner, mentre Audero blocca con sicurezza sugli sviluppi. La Cremonese risponde al 6' con Zerbin che sfonda a destra e serve Vardy, il quale prova un colpo di tacco senza impensierire Bijlow. Al 9' nasce la prima grande occasione genoana: su punizione da destra, Malinovskyi serve Messias che calcia di sinistro da fuori area, ma Audero devia.

Il primo tempo prosegue con azioni frammentate e intensi duelli a centrocampo. La Cremonese spinge con Thorsby e Zerbin, mentre Djuric prova di testa e la difesa del Genoa resiste. Il Genoa, dal canto suo, sfiora il gol con Vitinha e Norton-Cuffy, ma le conclusioni vengono neutralizzate da Audero o dalla retroguardia grigiorossa. La fase finale del primo tempo è segnata da corner e punizioni a ripetizione: entrambe le squadre cercano il vantaggio, senza però trovare lo specchio della porta.

Nella ripresa il ritmo resta alto. La Cremonese parte con decisione, ma il Genoa reagisce subito con Messias e Colombo, vicini al gol già nei primi minuti. Al 53' Messias recupera palla, scambia con Colombo e conclude verso il primo palo, sfiorando l’incrocio. La Cremonese risponde con Djuric e Thorsby, ma Bijlow è attento.

Tra il 58' e il 73' le squadre effettuano diverse sostituzioni per dare vivacità: Bonazzoli e Ekuban entrano per il Genoa, mentre Barbieri e Sanabria subentrano per la Cremonese. Le occasioni fioccano: Baldanzi cade in area su una trattenuta non sanzionata, Maleh tenta un sinistro velenoso e Ekuban spreca una buona opportunità. All’81' Ostigaard non trova la porta di testa su cross di Baldanzi, mentre al 84' Barbieri anticipa Vasquez su punizione genoana.

Nei minuti di recupero, il brivido più grande per il Genoa: Bonazzoli centra l’incrocio dei pali, rischiando di infliggere al Genoa una beffa atroce. lla fine il risultato resta sullo 0-0, un pareggio giusto che riflette l’equilibrio tra le squadre e le mille emozioni di una partita combattuta, con occasioni da entrambe le parti e interventi decisivi dei portieri.

