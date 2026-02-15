Salis: "Aspettiamo Sommariva a Tursi per ammirare la medaglia". Bucci: "Traguardo che rende onore alla Liguria"

"Anche Genova brilla d’argento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, grazie alla splendida medaglia conquistata dal nostro concittadino Lorenzo Sommariva nello snowboard cross a squadre misto, in una gara entusiasmante assieme alla fantastica Michela Moioli. Vederlo salire sul podio olimpico con i colori dell’Italia è motivo di grande orgoglio per tutta Genova. Sono davvero felice per questo traguardo straordinario. Caro Lorenzo, grazie per averci regalato questa emozione: Genova ti abbraccia e festeggia con te! Ti aspettiamo a Palazzo Tursi per ammirare la medaglia". Così la sindaca di Genova, Silvia Salis.

"A nome di Regione Liguria ci congratuliamo con il ligure Lorenzo Sommariva per la straordinaria medaglia d’argento conquistata insieme a Michela Moioli nello snowboard cross a squadre, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un risultato di altissimo valore che premia talento e determinazione e che ribadisce la capacità della nostra regione di esprimere eccellenze sportive a livello internazionale. A Lorenzo vanno le più sincere congratulazioni per un traguardo che rende onore alla Liguria, in una giornata straordinaria per i colori azzurri".

Commentano così l'argento conquistato dai due atleti italiani, nello snowboard cross a squadre miste, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e la vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro.

