Spezia in caduta libera, crolla al Picco 0-2 col Frosinone, società e squadra contestate a fine gara

Lo Spezia sprofonda in classifica dopo il 2-0 incassato al Picco contro il Frosinone. La squadra guidata da Donadoni regge solo a tratti e viene punita da un avversario più concreto, capace di colpire nei momenti chiave. Episodi arbitrali e interventi del Var incidono sull’andamento della gara, ma il risultato finale premia la formazione ospite. Alla fine il coro “fate ridere” sale dalla curva Ferrovia esasperata nel vedere una squadra senza nerbo.

Formazioni – Donadoni sceglie il 3-5-2 con Radunovic tra i pali, linea difensiva composta da Ruggero, Hristov e Bonfanti. Sulle corsie agiscono Sernicola e Aurelio, in mezzo al campo Bellemo, Romano e Adamo. In attacco Skjellerup affianca Vlahovic, con Artistico inizialmente in panchina.

Primo tempo – Il Frosinone si rende pericoloso al 5’ con Bragaglia di testa, palla fuori. All’8’ l’arbitro Dionisi assegna un rigore allo Spezia, ma il Var interviene e revoca per un fallo commesso da Vlahovic. Al 37’ Kvernadze sfrutta una marcatura troppo larga in area e supera Radunovic per l’1-0. Al 40’ Calò impegna il portiere aquilotto, mentre nel recupero Skjellerup non riesce a impattare di testa da pochi passi. Si va all’intervallo dopo 3’ di recupero.

Ripresa – Dentro Mateju per Hristov. Al 48’ Skjellerup colpisce male di testa, Palmisani blocca. Al 52’ l’attaccante ci riprova senza trovare forza. In contropiede arriva il raddoppio firmato da Ghedjemis. Donadoni inserisce Artistico al posto di Vlahovic, accompagnato dai fischi del pubblico. Il Frosinone trova anche il 3-0 con Raimondo su tap-in dopo intervento di Radunovic, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Var e finale – Al 65’ Dionisi concede un altro rigore allo Spezia, nuovamente revocato dal Var perché il fallo è attribuito a Comotto. All’82’ Cicchella conclude a lato. Nel finale Zini impegna Radunovic, che devia in angolo. Al triplice fischio il Picco contesta, mentre il Frosinone porta a casa 3 punti. Prossimo impegno per gli aquilotti sabato alle 17.15 contro il Cesena.

