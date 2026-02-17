Tennis, Genova raddoppia: a settembre la prima edizione del "De Wave Open Challenger" al Park

Si arricchisce il programma di eventi sportivi di primo piano in programma a Genova. Il prossimo 21 settembre, infatti, andrà in scena la prima edizione del "De Wave Open Challenger", torneo internazionale di tennis, con un montepremi di 50.000 dollari, che si disputerà sui campi del Park Tennis, in via Zara. L'evento, che andrà in scena a pochi giorni di distanza dall'altro appuntamento di rilievo del capoluogo ligure, l'Aon Open Challenger, è organizzato da Gianluca Naso, ex tennista professionista, e attuale amministratore dela Park Tennis Training, che lo ha annunciato in anteprima nel corso della trasmissione Close Up, condotta da Roberto Rasia.

Il torneo vedrà impegnati molti atleti di primo piano del panorama internazionale, tra i quali parecchi protagonisti delle prime 150 posizioni al mondo. L'organizzazione, però, è al lavoro per garantirsi la partecipazione di alcuni nomi di grande importanza, al fine di catalizzare l'attenzione dei numerosi spettatori attesi sui campi di Albaro.

Una manifestazione che potrebbe diventare un appuntamento fisso nel calendario tennistico ligure, con l'ambizione di crescere ogni anno di più. Nelle prossime settimane, attraverso i canali di Telenord, verranno aggiornati costantemente i passi di avvicinamento al 21 settembre, con anticipazioni, notizie, e tutto ciò che aiuterà ad alzare i veli su questa kermesse, a partire dalla conferenza di presentazione, fino agli eventi collaterali che avranno l'obiettivo di coinvolgere l'intera città di Genova.

Per questa prima edizione l'ingresso sarà gratuito.

