Ex Genoa: Ballardini diretto verso la panchina dell'Avellino. Tra poco più di un mese il ritorno al "Ferraris" contro la Samp

Davide Ballardini è sempre più vicino alla panchina dell'Avellino. L'ex mister del Genoa, dopo due stagioni di inattività, è pronto a ripartire dalla serie B, con l'obiettivo di portare i "lupi" alla salvezza. Il contratto sarebbe di un anno e mezzo. Ballardini andrebbe a sostuire Biancolino. L'Avellino, che in classifca è posizionato in quattordicesima posizione con 28 punti, uno in meno della Samp, affronterà proprio i blucerchiati al "Ferraris" il prossimo 22 marzo.

