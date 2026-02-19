Gli arbitri: Guida fischia in Genoa - Torino, Bonacina per Mantova - Samp
di c.b.
Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato.
In serie A, Genoa - Torino sarà diretta da Marco Guida della sezione Aia di Torre Annunziata Assistenti Ceccon e Bianchini, quarto uomo Sozza. Al Var sarà impegnato Maresca (l'arbitro di Genoa - Bologna), mentre Fourneau è l'Avar.
Mantova-Sampdoria affidata a Bonacina di Bergamo, con Cavallina di Parma e Zezza di Ostia Lido nel ruolo di guardalinee. Al Var Baroni, Di Vuolo l'Avar.
