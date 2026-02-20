Genoa, De Rossi: "Torino squadra tosta, ma siamo migliorati in personalità e consapevolezza"

Vigilia di campionato per il Genoa. In conferenza stampa, Daniele De Rossi ha presentato la sfida contro il Torino, toccando diversi temi: dall’approccio tattico alle condizioni dei singoli, fino alla crescita del gruppo.

“Col Toro sarà tostissima”, ha ribadito il tecnico rossoblù. “È una squadra intensa, che gioca con grande aggressività e ha principi chiari. Ti pressa alto e ti costringe a fare la partita che vogliono loro. Dovremo essere bravi a sporcare il loro ritmo”.

Sull’aspetto tattico ha aggiunto: “Servirà attenzione nelle marcature preventive e grande lucidità quando recuperiamo palla. Non possiamo permetterci di essere frenetici: contro di loro ogni errore lo paghi”.

Capitolo infermeria. “Otoa ha avuto un problema alla caviglia”, ha spiegato De Rossi. “Non sembra una cosa gravissima, ma è un fastidio che va gestito. Lo valuteremo fino all’ultimo, senza correre rischi inutili”.

Poi un aggiornamento più generale: “Qualcuno ha avuto piccoli acciacchi in settimana, ma niente di preoccupante. La squadra sta lavorando bene e vedo grande disponibilità da parte di tutti”.

Sulla crescita del gruppo: “Stiamo costruendo qualcosa. Non è un percorso lineare, ma vedo segnali importanti: più personalità, più consapevolezza. Dobbiamo continuare così, senza abbassare l’intensità”.

Un passaggio anche sull’atteggiamento mentale richiesto: “Rispetto per il Toro, ma nessun timore. Dobbiamo entrare in campo con coraggio. Se pensiamo solo a difenderci, diventa complicato. Se invece giochiamo con equilibrio e qualità, possiamo metterli in difficoltà”.

Infine, uno sguardo alla classifica e agli obiettivi: “Ogni punto pesa. In questo momento della stagione non possiamo fare calcoli, dobbiamo concentrarci su una partita alla volta. La continuità è ciò che fa la differenza”.

Il Genoa si prepara dunque a un confronto fisico e tecnico, con la consapevolezza che servirà una prestazione completa per uscire con un risultato positivo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.