Le pagelle di Mantova - Sampdoria: la perde Gregucci togliendo i migliori. I subentrati fanno rivivere vecchi fantasmi

GHIDOTTI 6: non ha colpe sui gol, tranne il disimpegno con i piedi che porta al gol del 2-1. Si segnala per un paio di buoni interventi.

HADZIKADUNIC 6: non sempre preciso, soprattutto nella ripresa, mostra comunque sicurezza e decisione. Non essendo sceso in campo in perfette condizioni, fa quello che è nelle sue possibilità.

(RICCIO 5): entra distratto e confusionario, peggiorando la tenuta difensiva

ABDILGAARD 5,5: un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. A volte legge tardi la giocata degli avversari.

VITI 6: soffre più del dovuto nella ripresa, anche se è il più convincente in difesa. Non riesce ad ovviare agli errori dei compagni in occasione del gol del 2-1.

DI PARDO 6: primo tempo convincente, anche nel ruolo di assistman, con un paio di suggerimenti precisi ed intelligenti. Cala vistosamente nella ripresa.

(CODA SV)

RICCI 5,5: tocca pochi palloni, e neppure con la solita qualità. Passano i minuti e sparisce dal campo.

HENDERSON 6: la sua fase di interdizione è utile, ma spesso fine a se stessa. Recupera molti palloni, ma a volte non sa di cosa farsene.

CICCONI 5,5: vale il discorso di Di Pardo, con l'aggravante dello zampino nei gol del Mantova. Si conferma più bravo a spingere che a difendere.

CHERUBINI 5,5: da lui ci si aspetta di più. Qualche lampo lo dispensa, ma vanifica anche una buona occasione. A volte si ostina a voler fare tutto da solo, quando la soluzione più opportuna sarebbe quella di servire un compagno.

(DEPAOLI 5): rientra da uno stop di qualche settimana, ma ciò non basta a giustificare una prestazione nervosa e arida di idee.

BEGIC 7: ancora una volta il faro della squadra. Conferma il feeling con il gol e si procura anche un rigore cancellato poi dal var per un precedente fallo di mano di Henderson.

(BARAK 5): gioca più a nascondersi che a prendere in mano la squadra. Sembra un corpo estraneo.

BRUNORI 6,5: ha grandi qualità, probabilmente neanche tutte espresse pienamente, ma è un piacere vederlo giocare, prima con la testa e poi con i piedi. Ribadisce l'ottima intesa con Begic servendogli il pallone dello 0-1.

(SOLERI 5,5): vorrebbe spaccare il mondo, ma purtroppo ogni volta che entra, non solo per colpa sua, la Samp perde peso offensivo e gli avversari ne approfittano.

