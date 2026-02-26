Genoa, De Rossi: "Inter delusa dalla Champions ma resta fortissimo, noi in campo sempre per giocarcela"

Daniele De Rossi vuole dare continuità alla vittoria del Genoa col Toro, anche se l’avversaria si chiama Inter: “Loro sono delusi da essere fuori dalla Champions, ma restano fortissimi con tanti campioni e comunque hanno tanti obiettivi. Noi faremo la nostra partita con decisione. All’andata abbiamo perso ma siamo rimasti in partita fino all’ultimo”.

De Rossi aggiunge: “Col Toro ho visto un bel Genoa con la voglia di vincere. La mentalità nostra deve essere questa. In campo si va per vincere e per dare tutto, anche con l’Inter che è squadra di campioni”.

Genoa più leggero? “Non abbiamo fatto niente, siamo a tre punti dalla zona calda. Siamo consapevoli che c’è molto da fare ma stiamo lavorando bene. Col Torino si, ho visto il Genoa che voglio”.

Infine, il capitolo Baldanzi: “Lui è leggerissimo e sono contento che sia qui in questa piazza”. Infine è confermato "che Norton Cuffy non giocherà con l’Inter per infortunio anche se non grave, ma per preservarlo”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.