Le pagelle di Sampdoria - Bari: solo l'infortunio ferma Henderson, Begic e Cherubini fini a se stessi, deludono Palma e Cicconi

GHIDOTTI 6: incolpevole sui gol, anche se nel primo forse non è reattivo al massimo, si dimostra pronto nelle altre circostanze in cui viene chiamato in causa.

HADZIKADUNIC 6: non brilla, ma è il più costante della retroguardia. Sul gol del raddoppio è troppo attendista, lasciando a Bellomo lo spazio per il tiro.

ABDILGAARD 5,5: la generosità non si discute, ma a volte appare mosso più dall'istinto che dalla lucidità. Non sfrutta a dovere una nitida occasione da rete.

PALMA 5: la delusione di giornata. Rischia subito un cartellino giallo, che poi prende qualche minuto più tardi. Grave l'errore sulla marcatura di Moncini in occasione del primo gol. Perde un paio di palloni sanguinosi che sarebbero potuti costare caro.

(GIORDANO 5,5): tampona il più possibile, ma dalle sue parti, nel finale, il Bari innesca due contropiedi molto pericolosi.

DI PARDO 5,5: la gara più opaca dal suo arrivo. Soffre in copertura, e contribuisce meno del solito alla fase offensiva. Non da lui alcuni passaggi imprecisi da breve distanza.

HENDERSON 6: va subito vicino al gol del vantaggio. Tiene ritmi alti e si contraddistingue per una efficace fase di interdizione. Il migliore nel primo tempo, poi un infortunio muscolare lo estromette dal match.

(CONTI 6): non sfigura, anche se troppo presto si adegua all'andamento della partita. Peccato per l'errore che propizia l'azione dello 0-2.

ESPOSITO 6: al rientro dopo lo stop, si distingue per acume tattico e lettura di gioco. Un buon contributo per circa mezz'ora, prima che la condizione fisica e le contromisure del Bari lo ridimensionino notevolmente.

(RICCI 5,5): da lui ci si attenderebbero palloni filtranti o assist invitanti, e invece non si prende responsabilità e si limita a far girare palla in maniera scolastica.

CICCONI 5: serata da dimenticare, che segue il brutto secondo tempo di Mantova. Troppo facile per gli avversari sfondare dalla sua parte. A volte si trasforma in esterno offensivo aggiunto, trascurando completamente la fase difensiva.

(SOLERI 5,5): nè carne nè pesce, al momento l'unica dote che ha portato è l'impegno. Ma non basta.

BEGIC 6: partita dai due volti, come molti suoi compagni. In mezz'ora mette alle corde la retroguardia biancorossa, ma dopo il primo gol del Bari, esce progressivamente dal gioco, e quando ha il pallone tra i piedi diventa prevedibile e impreciso.

CHERUBINI 6: gli manca la giocata che fa la differenza, ma è spesso pericoloso, e lavora bene anche per la squadra rispetto alle ultime prestazioni. Come contro il Palermo, è tutt'altro che impeccabile in copertura: e tra le firme sul patatrac dello 0-1 c'è anche la sua.

(PAFUNDI 6): discorso simile a quello di Cherubini. Gioca bene con il pallone tra i piedi, ma da lui ci si aspetta anche che incida in maniera più considerevole.

BRUNORI 5,5: è lui che si fa vedere poco o non viene servito a dovere? Questo è l'interrogativo, ma il risultato è che si vede solo per fare da sponda ai compagni, e non accende mai la luce negli ultimi metri.

