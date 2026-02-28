Chiavari, l'Aurora Basket punta in alto. Peirano: "La promozione in serie B è un obiettivo concreto"

Grande ambizione, pur restando con i piedi per terra. L'Aurora Basket, realtà chiavarese impegnata nel campionato interregionale di serie C, si appresta a far visita al fanalino di coda Ivrea (domenica, ore 18) con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione nei play off e guardare avanti con grande fiducia.

A fare il punto della situazione, il dirigente della società levantina Paolo Peirano: "La sfida che ci attende, sulla carta, appare semplice, ma nasconde molte insidie, di conseguenza servirà affrontarla con la massima concentrazione. La nostra prospettiva, da qualche mese a questa parte, è cambiata. Inizialmente l'obiettivo era la salvezza, poi ci siamo accorti che rinforzando l'organico avremmo potuto puntare a qualcosa in più, e adesso non ci nascondiamo".

Il regolamento prevede che le prime otto della graduatoria si qualifichino per i play off, e il sesto posto attuale dell'Aurora Basket lascia piuttosto ottimisti. "Solo con un clamoroso autogol potremmo lasciarci sfuggire un posto - rivela Peirano - anche se ritengo che a quel punto anche una storica promozione sarebbe alla portata. A inizio stagione abbiamo perso le prime sei partite, poi è arrivato il nuovo allenatore, di scuola bolognese, Marco Savini, e ben sei rinforzi, e la musica è cambiata. Il mercato è in chiusura, e non escludo ancora una sorpresa".

Peirano fissa già un appuntamento importante: "La partita chiave del nostro campionato sarà la prossima in casa, tra una settimana, contro la terza forza attuale, il Biella. A quel punto potremmo capire davvero dove possiamo arrivare, e se davvero potrà essere concreto il sogno di riportare la serie B a Chiavari dopo oltre quarant'anni".

