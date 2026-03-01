Le pagelle di Inter - Genoa: Bijlow limita i danni, Malinovskyi non entra in partita. Sofferenza sulle fasce
di Claudio Baffico
BIJLOW 6,5: la migliore prestazione in rossoblù. Compie due grandi interventi su Bonny e non si lascia sorprendere dalla velenosa deviazione di Martin.
MARCANDALLI 5,5: non palesa la solita Sicurezza, anche a causa del valore degli avversari. Dalle sue parti arrivano i pericoli maggiori. Impreciso con i piedi.
OSTIGARD 6: altra prestazione di sostanza. Nel fortino si esalta, e soprattutto nel gioco aereo è a tratti insuperabile. Solo una sbavatura su Thuram.
VASQUEZ 6: tiene in gioco Di Marco sul primo gol, ma nel complesso regge l'urto e sbroglia almeno due situazioni complicate. Deve migliorare quando esce palla al piede.
ELLERTSSON 5,5: Di Marco lo sovrasta, non solo nell'azione del gol, ma in tutto il primo tempo. Cresce alla distanza, e supporta l'azione offensiva con costrutto. Sfiora il gol del 2-1.
FRENDRUP 6: il solito Frendrup che corre, battaglia, rompe il gioco avversario e prova a fare ripartire l'azione. Ultimo ad arrendersi, si conferma imprescindibile.
MALINOVSKYI 5: non trova la posizione, è spesso a rincorrere e l'ammonizione dopo nove minuti non gli semplifica il compito.
(AMORIM 5,5): il fallo di mano sul rigore è una grave ingenuità che chiude la partita. Ha bisogno di tempo per calarsi nel contesto, anche se il finale è incoraggiante.
MARTIN 5,5: discorso simile a quello di Ellertsson. Annaspa nel primo tempo, poi prova ad essere più propositivo, seppur che riscontri alterni. Bijlow gli evita l'autogol.
(SABELLI SV):
BALDANZI 6: i palloni più puliti e invitanti passano dai suoi piedi. Finché regge prova a fare le due fasi, imbeccando bene le punte, e abbassandosi sulla linea dei centrocampisti in fase di non possesso.
(MESSIAS 6): offre un buon contributo a livello di tecnica e lettura del gioco, alzando il tasso di pericolosità.
VITINHA 5,5: trova pochi spazi, anche se si procura una buona occasione nella ripresa. Dà sempre l'impressione di poter essere imprevedibile, ma nel complesso combina poco.
(EKUBAN 6): un certo impulso, anche a livello di presenza lo garantisce, anche se la difesa dell'Inter gli concede il minimo sindacale.
COLOMBO 5,5: prestazione generosa, caratterizzata soprattutto da tanto lavoro sporco. Prova a guadagnarsi qualche fallo e a giocare di sponda, ma è sempre spalle alla porta.
(EKHATOR 5,5): non è lucido e ispirato come altre volte. A volte appare precipitoso nella scelta e nell'esecuzione.
di Giovanni Porcella