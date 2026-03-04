Spezia tra luci e ombre all'"Euganeo": con il Padova è 2-2

Avanti nel primo tempo, rimontati nella ripresa e capaci di reagire. Lo Spezia non vince ma evita la sconfitta. Allo stadio Euganeo finisce 2-2 contro il Padova al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. Gli aquilotti passano in vantaggio, subiscono il ritorno dei padroni di casa fino al sorpasso e trovano la forza di pareggiare nel finale. Restano però i consueti errori individuali che incidono sull’economia del match.

Donadoni, alle prese con alcune assenze, conferma il modulo ma modifica gli interpreti. Davanti a Radunovic rientra Ruggero con Bonfanti e Mateju. In cabina di regia c’è Comotto, affiancato da Bellemo e Nagy come mezzali. Sulle corsie esterne agiscono Sernicola e Aurelio. In attacco la coppia composta da Artistico e Vlahovic.

Il primo squillo è al 7’: Aurelio, servito da Comotto, impegna Sorrentino che respinge. Al 20’ conclusione di Sernicola murata dalla difesa. Il vantaggio arriva al 24’ con Artistico, bravo a sfruttare il cross di Aurelio e a battere Sorrentino di piatto per l’1-0, ottava rete in campionato. Lo stesso attaccante al 27’ calcia alto sopra la traversa. Al 39’ il Padova pareggia: Radunovic respinge una conclusione di Faedo, sulla ribattuta Sgarbi è il più rapido e firma l’1-1. Nell’azione pesa l’errore di Bellemo che, invece di concludere, concede il calcio d’angolo da cui nasce il gol. Dopo 2’ di recupero si va al riposo in parità.

Al 48’ Comotto prova dalla distanza ma il tiro è centrale. Al 56’ cross di Sernicola e colpo di testa debole di Artistico. Un minuto più tardi Caprari conclude centralmente, Radunovic blocca. Donadoni inserisce Bandinelli e Romano per Bellemo e Nagy. Al 62’ Mateju svetta in area ma Sorrentino para. Al 70’ Varas manda sul fondo. Al 75’ dentro Vignali e Valoti per Vlahovic e Ruggero. Al 77’ rasoterra di Bandinelli neutralizzato da Sorrentino, poi Romano impegna ancora il portiere biancoscudato.

Al 78’ il Padova ribalta il risultato con Lasagna, che supera Radunovic per il 2-1. Poco dopo Mateju è costretto a uscire per infortunio, al suo posto Beruatto. La risposta aquilotta arriva all’82’: sugli sviluppi di un angolo battuto da Beruatto, Bonfanti trova il 2-2. Nei minuti di recupero Radunovic salva il risultato opponendosi al tiro di Bonaiuto.

Il pareggio muove la classifica ma non cancella le difficoltà già emerse nelle ultime settimane. Sabato alle 15 allo stadio Alberto Picco arriverà il Monza, tra le squadre in corsa per la promozione.

