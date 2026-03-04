Sport

Sampdoria, addio al grande portiere "Sarin" Di Vincenzo

E' morto nella notte Rosario Di Vincenzo, ex portiere nato a Genova nel 1941. Diverse le esperienze in serie A, con 55 presenze complessive collezionate con le maglie di Inter, Varese, Lazio e Sampdoria, e 190 in serie B. 

Invidiabile il suo palmares: due scudetti (1962 - '63, e 1964 - '65) e una Coppa dei Campioni (1964 - '65) con l'Inter, e una Coppa delle Alpi (1971) con la Lazio, oltre ad una promozione dalla B alla A sempre con il club capitolino.

"Sarin", come era soprannominato, a fine carriera ha poi ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri nel Napoli, nel Siena, nella Lazio e nel Palermo e, successivamente, nel settore giovanile della Sampdoria. Dopo aver svolto l'incarico di osservatore al Lecce, è diventato responsabile della scuola per portieri denominata "Sarin Di Vincenzo", nel quartiere genovese di San Biagio e con la collaborazione di Club Erg. 

 

Foto calciatori Panini

