Genoa in emergenza con la Roma: Baldanzi Ko e Norton Cuffy va valutato 

In vista della sfida con la Roma il tecnico del Genoa De Rossi non potrà contare su Baldanzi che per uno stiramento dovrà saltare i giallorossi di Gasperini. E anche Norton Cuffy è in bilico ed è monitorato dai medici. Per Otoa sembra invece esserci più ottimismo per averlo a disposizione. Ma anche Norton Cuffy si proverà a recuperarlo, anche se ieri non si è allenato. Col forfait di Baldanzi, che probabilmente rientrerà nel prossimo match col Verona, possibile l’impiego di Messias dal primo minuto. Nella Roma assente Wesley per squalifica.

