Blazquez denuncia alcuni tifosi, che replicano: "Fatto gravissimo, il Genoa è dei genoani"

Alta tensione tra la tifoseria del Genoa e l’amministratore delegato Blazquez che avrebbe denunciato alcuni sostenitori rossoblu alle forze dell’ordine per aver affisso alcuni striscioni contro di lui nella stagione scorsa. Con un lungo comunicato la tifoseria replica a Blazquez: “Va detto - si legge - che gli striscioni non contenevano alcun insulto o minaccia, ma semplicemente l’invito ad andarsene”. “Riteniamo conclude il comunicato per un semplice motivo. Il genoano paga l’abbonamento o il biglietto, fa sacrifici e ha il diritto di esprimere il proprio pensiero qualunque esso sia. Invitiamo l’amministratore delegato del Genoa a concentrarsi sul suo lavoro nel club e a prendere atto delle critiche, altrimenti può benissimo accomodarsi altrove. Perchè il Genoa è dei genoani”. Firmato: “Via Armenia, Vecchia Sestri, Gruppo Marassi, Levante rossoblu e collettivo rossoblu”

