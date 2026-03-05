Le pagelle di Juve Stabia - Sampdoria: Di Pardo si trasforma in bomber, Brunori non pervenuto, Giordano e Conti mai in partita
di Claudio Baffico
MARTINELLI 6,5: salva il risultato su Gabrielloni nel primo tempo, mentre non è impeccabile, in precedenza, in un'uscita bassa. Incolpevole sul gol.
PALMA 6,5: salva un gol a metà ripresa anticipando Gabrielloni. Partita attenta, senza eccessivo impeto come le precedenti.
ABDILGAARD 6: piuttosto attento, anche se mostra poca autorevolezza. Fa fatica a guidare il reparto, ma non commette particolari errori.
VITI 5,5: una leggerezza nel primo tempo avrebbe potuto costare caro. Supporta la manovra offensiva, ma a volte lascia a desiderare in copertura. Compie un intervento decisivo sbarrando la strada a un avversario, a porta quasi sguarnita.
(SOLERI SV)
DI PARDO 6,5: l'eroe della serata, con il guizzo vincente in pieno recupero che evita alla Samp una sconfitta che sembrava ormai scritta.
ESPOSITO 5,5: gioca al piccolo trotto, tenendo in tasca la lampadina per illuminare il gioco. Può solo crescere in visione di gioco e personalità.
(RICCI SV)
CONTI 5: due errori sanguinosi, uno in copertura, sul gol di Correia, e uno in impostazione, con un mancato assist per Brunori che avrebbe potuto dar vita ad una chiara occasione.
(BARAK SV)
GIORDANO 5: sbanda per tutta la partita, non riuscendo a contenere gli avversari che agiscono dalla sua parte. Errori a ripetizione, spesso rimediati dai compagni di squadra.
(CICCONI 6): serve l'assist decisivo, e tanto basta per guadagnarsi la sufficienza.
CHERUBINI 5,5: parte bene, procurandosi la prima occasione della partita, poi diventa sempre più fumoso e impreciso.
(PAFUNDI SV)
BEGIC 6: anche lui trasmette vivacità nella fase iniziale della gara, ma esce via via dalla partita, con pochi palloni giocati e ancora meno smistati con lucidità.
BRUNORI 5: assente non giustificato. Non si vede praticamente mai. La squadra non lo supporta, ma lui non fa nulla per crearsi spazi o per dare una mano in fase di copertura.
