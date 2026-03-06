Coppa Paolo Mantovani: dal 10 marzo si aprono le iscrizioni
di Redazione
Il 10 marzo si apriranno le iscrizioni per le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, in occasione della 41° Coppa Paolo Mantovani. Le registrazioni sul portale www.coppapaolomantovani.com termineranno venerdì 10
aprile. Le fasi finali a Genova sono in programma dal 18 al 28 maggio 2026 nel Padiglione Jean Nouvel - Fiera - Porto
Antico. Tutti i regolamenti sono stati aggiornati online dalle relative Federazioni Sportive e sono scaricabili sul sito.
