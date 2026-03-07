Pallanuoto femminile: rinasce la Mameli Voltri

La pallanuoto femminile, sbarca per la prima volta nel Ponente di Genova e abbraccia un territorio che arriva in tutto il Savonese. Merito della rinata Mameli di Voltri, 126 anni di storia e di campioni, che riparte.

Nicola Mameli, nel 1882 era il Sindaco di Voltri, e il fratello di Goffrefo, quello dell'Inno Nazionale.

Prima in mare ,poi attorno alla sua mitica piscina sulla spiaggia,ha sviluppato amore per lo sport,orgoglio e vittorie, aggregazione sociale,campioni. Quando e' fallita,nel 2011, e'stato un colpo mortale per Voltri e il Ponente. Oggi c'e' la nuova piscina coperta, gestione Aragno, dove la Mameli,e' ripartita. Campionato nazionale di Serie B femminile, 22 ragazze( molte arrivare da Sori,dove erano in sovrannumero) un mix di gioventu' ed esperienza. Le guida Francesca Giullini.

Ma bisogna davvero dire bravi ,a quei voltresi che l'hanno fatta ripartire, con coraggio ed entusiasmo. Il Presidente Tonino Campanini, i vice Carlo Massa e Andrea Piccardo ,jl segretario- portavoce Luigino Puppo ,il consigliere Gaudenzio Bozzano, e la splendida Segreteria.

Qui sono nati Nazionali ed Olimpionici. Qui c'e' l'aria giusta,per crescere.

Ben tornata, cara Mameli.

