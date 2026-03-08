Telenord, domenica a tutto calcio: Stadio Goal dalle 14,30 per Frosinone-Sampdoria, dalle 17,30 per Genoa-Roma
di R.S.
In serata, alle 20,30, si chiude questa domenica di calcio su Telenord con la puntata settimanale di Forever Samp
Grande maratona di calcio oggi su Telenord, per seguire Frosinone-Sampdoria, ore 15 allo Stirpe, e Genoa-Roma alle 18 al Ferraris. Trasmetteremo due edizioni speciali di Stadio Goal, dalle 14,30 in relazione alla partita dei blucerchiati e dalle 17,30 con focus su Marassi, con i consolidati gruppi di commentatori rossoblucerchiati.
In serata, alle 20,30, si chiude questa domenica di calcio su Telenord con la puntata settimanale di Forever Samp.
