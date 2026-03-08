Sci: Elena Curtoni trionfa nel SuperG in Val di Fassa, il ritorno "a tutto pesto" della genovese in Coppa del Mondo

È tornata a splendere sulla scena mondiale Elena Curtoni, genovese d’adozione e tifosa genoana, che conquista la vittoria nel supergigante di Coppa del Mondo di sci alpino dopo mesi di attesa dal suo ultimo trionfo.

La gara in Val di Fassa ha visto la Curtoni dominare con una prova maiuscola, confermando la sua classe e determinazione. Non è stata l’unica azzurra a brillare: sul podio è salita anche Zenere, regalando all’Italia una doppia soddisfazione e un segnale di forza nel circuito femminile.

Per Elena si tratta di un successo particolarmente significativo anche sotto il profilo psicologico. L’atleta ha dovuto affrontare l’anno scorso un grave infortunio che aveva messo a dura prova il suo percorso agonistico. Tornare a vincere non solo dimostra il recupero fisico completo, ma anche la resilienza mentale della sciatrice, pronta ora a guardare con fiducia alle prossime gare della stagione.

La vittoria in Val di Fassa non è solo un trionfo sportivo: è anche un motivo di festa personale per Elena, che può celebrare il ritorno al successo “a modo suo, a tutto pesto”.

Con questo risultato, la Curtoni rilancia le ambizioni italiane in Coppa del Mondo e si conferma una delle protagoniste più solide e spettacolari dello sci alpino femminile, pronta a inseguire nuovi podi e nuove sfide.

