Sampdoria, esonerato Foti. Va via anche Gregucci. Squadra temporaneamente affidata a Lombardo

La sconfitta subita dalla Sampdoria a Frosinone è costata la panchina a Salvatore Foti. La decisione è stata comunicata stamattina, prima dell'allenamento in programma, e la seduta sarà diretta da Attilio Lombardo, con l'apporto del collaboratore tecnico Nicola Pozzi. Assieme a Foti saluta anche Angelo Gregucci, che nelle ultime due trasferte non aveva seguito la squadra per motivi di salute. La società, intanto, si sta guardando attorno per individuare il sostituto, in modo da averlo in panchina già sabato contro il Venezia.

Ironia della sorte, proprio domani è atteso il verdetto a seguito del deferimento di Foti e Gregucci da parte della procura federale. La squalifica appare quasi certa, e la Sampdoria, di conseguenza, avrebbe comunque dovuto trovare una soluzione per la panchina. La notizia dell'esonero anticipa quindi solo di un giorno i tempi per la ricerca del nuovo mister.

