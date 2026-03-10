Il golf ligure fa squadra: presentato il programma 2026 tra sport, inclusione e turismo. Telenord media partner ufficiale

La Liguria del golf guarda al 2026 con un calendario ricco di eventi, iniziative e progetti dedicati alla promozione sportiva e alla valorizzazione del territorio. Il programma ufficiale della nuova stagione è stato presentato durante una conferenza stampa nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Liguria a Genova dalla Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf. Media partner ufficiale sarà Telenord, che seguirà gli eventi con servizi dedicati sui propri canali televisivi e digitali.

Il calendario coinvolgerà gli otto circoli liguri e i due campi pratica della regione con appuntamenti distribuiti da marzo a dicembre. L’obiettivo è coniugare sport, turismo e promozione dei paesaggi liguri, offrendo a golfisti e visitatori l’opportunità di giocare su percorsi immersi nella natura e caratterizzati da panorami unici.

Il Delegato Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf, Roberto Damonte, ha definito il 2026 “un momento importante per il golf ligure”, sottolineando come la collaborazione tra i circoli della regione stia dando vita a iniziative concrete capaci di valorizzare allo stesso tempo la disciplina e il territorio.

Tra i progetti principali della stagione spicca Liguria Golf in Rosa, circuito interamente dedicato alla partecipazione femminile che prevede otto tappe distribuite nei circoli liguri. L’inizio è fissato per il 2 maggio al Golf Club Castellaro, mentre la finale si terrà il 31 ottobre al Golf Club La Pineta di Arenzano.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’inclusione con la seconda edizione di Golf Oltre Ogni Barriera, iniziativa pensata per rendere il golf accessibile alle persone con disabilità. Il progetto prevede esperienze in campo, incontri con atleti paralimpici, attività educative e competizioni dedicate. Gli appuntamenti si svolgeranno presso i circoli La Pineta di Arenzano, Golf e Tennis Rapallo, Golf Club Albisola e Golf Club Genova Sant’Anna.

Proprio il Golf Club Genova Sant’Anna ospiterà inoltre un evento internazionale di grande rilievo: i Campionati Europei a Squadre, in programma dal 16 al 18 luglio e organizzati in collaborazione con Federazione Italiana Golf ed EDGA.

Tra le iniziative pensate per avvicinare il grande pubblico alla disciplina è stato presentato anche Golf in Strada, progetto che porterà il golf nelle piazze e negli spazi pubblici della regione per coinvolgere cittadini e turisti.

Il progetto di punta della stagione sarà invece la terza edizione del Liguria Golf Experience Tour, circuito che unisce sport, ospitalità e scoperta del territorio. Ogni tappa sarà concepita come un’esperienza completa che combina la pratica del golf con la valorizzazione dei paesaggi e delle eccellenze enogastronomiche locali. A supporto dell’iniziativa sarà disponibile anche la Liguria Golf Experience Member Card, attivabile nei circoli e pensata per offrire promozioni dedicate ai golfisti italiani e stranieri, incentivando il turismo sportivo durante tutto l’anno.

Accanto ai nuovi progetti continueranno anche iniziative già consolidate come Play 36/54, il circuito Golf in Fiore dedicato ai volontari e Golf a Scuola, rivolto alla promozione della disciplina tra i più giovani.

La vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport, Simona Ferro, ha sottolineato come la stagione 2026 rappresenti la naturale prosecuzione della crescita registrata nel 2025, anno in cui la Liguria è stata Regione Europea dello Sport. Secondo Ferro, il nuovo calendario offrirà un palinsesto sempre più variegato, capace di unire competizione, promozione del territorio, progetti dedicati alle donne, inclusione e attività nelle scuole.

Anche l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha evidenziato il valore dello sport come strumento di promozione turistica. In particolare ha espresso apprezzamento per il Liguria Golf Experience Tour, che consente ai visitatori di giocare su percorsi da 18 e 9 buche distribuiti in tutta la regione, vivendo allo stesso tempo un’esperienza legata ai paesaggi e alla tradizione gastronomica ligure.

Tutti i circuiti saranno accompagnati da Open Day aperti a giovani, famiglie e nuovi appassionati, in linea con il progetto federale “Golf Pop”, con l’obiettivo di diffondere la pratica del golf e far conoscere le eccellenze del territorio.

Durante la conferenza sono intervenuti anche rappresentanti del mondo istituzionale e sportivo. Il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo ha definito la stagione 2026 un modello organizzativo capace di unire sport, territorio e promozione culturale. Il presidente del CIP Liguria Dario Della Gatta ha invece sottolineato l’importanza del progetto Golf Oltre Ogni Barriera come esempio concreto di sport inclusivo e accessibile.

Testimonial dell’iniziativa è l’atleta della Nazionale paralimpica Cristiano Berlanda, che ha raccontato la propria esperienza personale evidenziando come lo sport possa diventare un potente strumento di rinascita, crescita e condivisione.

Nel corso della presentazione sono stati ringraziati anche i partner storici della manifestazione – tra cui Biscottificio Grondona, Maison Daphne Sanremo e QBA Quality Beer Academy – insieme ai nuovi sostenitori della stagione 2026, tra cui Costa Crociere, Che Amor di Caffè, Forteto della Luja, Hotel Hermitage, Istituto Ottico Isolani, Kaloderma, Le Fornarine, Manuelina Recco 1885, Maria Rosa Vendola Art, Molinari & Partners, Oreficeria Verardo, Peirano Vivai, Technoprint Arenzano e Villa Raggi.

La stagione 2026 conferma così l’impegno della Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf nel promuovere il golf non solo come disciplina sportiva, ma anche come strumento di inclusione sociale e leva strategica per lo sviluppo turistico della regione. Sport, paesaggio e territorio diventano così gli elementi centrali di un progetto che punta a rafforzare l’identità golfistica della Liguria e ad attrarre appassionati da tutta Italia e dall’estero.