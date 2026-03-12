Genoa, Norton Cuffy e Otoa praticamente recuperati, Baldanzi resta in dubbio

Entra nel vivo la preparazione del Genoa in vista della trasferta di Verona. Norton Cuffy e Otoa si possono considerare completamente recuperati, e soprattutto l'esterno destro si candida per una maglia, nonostante Sabelli ed Ellertsson abbiano disputato un'ottima gara contro la Roma. Da valutare, infatti, la fascia su cui deciderà di schierarlo De Rossi, considerando che contro il Torino si era disimpegnato a sinistra, trovando anche la via del gol.

Diverso il discorso che riguarda Tommaso Baldanzi. I prossimi giorni saranno decisivi nell'ottica di un suo recupero, anche se poi bisognerà capire se il mister preferirà essere più cauto e non rischiarlo, o se deciderà di buttarlo nella mischia, magari riproponendo lo schieramento offensivo visto proprio contro i granata.

Squalificato Masini, possibile che torni dal primo minuto Malinovskyi, anche se De Rossi ha abituato a grosse sorprese. Quelle che non dovrebbero riguardare la difesa, considerando che Marcandalli, Ostigard e Vasquez appaiono quasi intoccabili. Domani, venerdì, dalle parole in conferenza del mister, se ne potrebbe sapere di più.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.