Le pagelle di Sampdoria -Venezia: Martinelli chiude la porta, Ferrari torna da protagonista. Conti e Palma in crescita, delude Brunori

MARTINELLI 7: nel primo tempo è provvidenziale in almeno tre circostanze. Si ripete ad inizio ripresa.

PALMA 6,5: il salvataggio in prossimità della linea di porta vale quasi un gol. Pericoloso con in colpo di testa in area avversaria. Avvincente il duello con Sagrado

HADZIKADUNIC 6: conosce i propri limiti fisici e non si spinge oltre. È sicuro, ma ha poca autonomia. Costretto al cambio.

(FERRARI 6,5): ingresso convincente, sia per approccio che per rendimento. Se il fisico lo sostiene, sarà molto prezioso.

VITI 6: il meno appariscente della retroguardia, anche se non commette sbavature e si conferma sempre sul pezzo.

DI PARDO 5,5: parte con il freno a mano tirato, sbagliando anche disimpegno facili. Cresce alla distanza, ma non sta attraversando un grande momento di forma.

CONTI 6,5: nota lieta della serata. È lucido e frizzante. Dai suoi piedi partono spesso iniziative interessanti. Anche in copertura fornisce un buon apporto

(RICCI 6 SV)

ESPOSITO 5,5: qualche progresso si intravede, ma resta troppo a lungo lontano dal gioco.

CICCONI 6: bada alla sostanza, senza cercare di strafare, e in questo modo riesce a fare le due fasi in maniera efficace. Affidabile

BEGIC 6,5: il Venezia lo soffre, anche perché quando si accende è imprevedibile. Fosse servito di più spaccherebber la partita. Vicino al gol a fine primo tempo.

(PAFUNDI SV)

CHERUBINI 6,5: nel primo tempo combina poco, ma quello che entra in campo nella ripresa è tutto un altro giocatore, rapido, ispirato, e capace di puntare la porta. Gli manca solo continuità.

BRUNORI 5: voto da dividere tra la sua prestazione incolore e le poche palle giocabili di cui dispone. Da recuperare in fretta per questo rush finale.

(SOLERI SV)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.