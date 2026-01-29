Genoa. Ufficiale l'ingaggio di Amorim. A lui le chiavi del centrocampo

Era nell'aria, ma adesso c'è anche l'ufficialità. Alexsandro Amorim de Freitas è un nuovo giocatore del Genoa. Prelevato a titolo definitivo dall'Alverca, compagine portoghese, sarà a disposizione del tecnico De Rossi appena risolte le pratiche burocratiche. Indosserà la casacca numero 4. Ventunenne brasiliano, non si tratta del classico regista, ma di un centrocampista centrale in grado di abbinare buona qualità, a costanti inserimenti. In questa stagione ha disputato ventun partite, suggellati da due reti. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Fortaleza, per poi firmare il primo contratto da professionista nel 2022. Prima di trasferirsi in Portogallo ha giocato metà stagione nell'Athletic Club. Ora un'altra pagina importante della sua carriera: il Genoa.

