Genoa. Tommasi a Open Var: Skorupski punibile col giallo
di c.b.
Nel corso della trasmissione Open Var, in onda su Dazn, l'ex arbitro e dirigente Aia Dino Tommasi, è tornato sull'episodio dell'espulsione di Skorupski nel corso di Genoa - Bologna: "“Maresca si fa attrarre dal fatto che il fallo lo fa il portiere, ma se si guarda il DOGSO la direzione e il numero di difensori presenti doveva esserci solo il giallo. Manca un parametro, ovvero il numero di difensori“.
