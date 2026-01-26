Sport

Milano-Cortina, convocato anche lo snowboarder genovese Lorenzo Sommariva

di c.b.

17 sec
Diramati oggi pomeriggio i convocati per le olimpiadi invernali di Milano Cortina: c'è anche un genovese. Si tratta di Lorenzo Sommariva, 33enne tesserato per il gruppo sportivo esercito e impegnato nello snowboard cross. Al suo attivo già una medaglia d'argento ai mondiali in Svezia nel 2021.

È alla sua seconda olimpiade dopo quella di Pechino 2022.

 

Tags:

olimpiadi sommariva

