Milano-Cortina, convocato anche lo snowboarder genovese Lorenzo Sommariva
di c.b.
17 sec
Diramati oggi pomeriggio i convocati per le olimpiadi invernali di Milano Cortina: c'è anche un genovese. Si tratta di Lorenzo Sommariva, 33enne tesserato per il gruppo sportivo esercito e impegnato nello snowboard cross. Al suo attivo già una medaglia d'argento ai mondiali in Svezia nel 2021.
È alla sua seconda olimpiade dopo quella di Pechino 2022.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genoa: Maresca fermato per due turni, Aia giudica errata espulsione Skorupski
26/01/2026
di Redazione
Olimpiadi: Abdon Pamich, tedoforo a 92 anni, dimenticato in piazza dall'organizzazione a Vicenza dopo il suo percorso
26/01/2026
di Stefano Rissetto