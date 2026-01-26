Sampdoria. Ciao ciao Cuni: adesso è un giocatore del Bari
di c.b.
16 sec
Termina l'avventura dell'attaccante Marvin Cuni con la maglia della Sampdoria. L'albanese ha fatto ritorno al Rubin Kazan, che lo ha immediatamente girato in prestito al Bari. Con la casacca blucerchiata, l'ex centravanti del Frosinone ha disputato quattordici gare (tra titolare e soprattutto subentrato) segnando un gol, nella trasferta di Empoli chiusa sul punteggio di 1-1.
