Le pagelle di Catanzaro Sampdoria: Abdilgaard una sicurezza. Delude l'attacco
di Claudio Baffico
MARTINELLI 6: esordio positivo caratterizzato soprattutto dal buon intervento su Pittarello. Rischia nel finale con un'uscita incerta.
HADZIKADUNIC 6: qualche sbavatura non penalizza una prestazione sufficiente. Generoso in proiezione offensiva.
ABDILGAARD 6,5: si conferma attento ed affidabile. Trasmette tranquillità a tutto il reparto.
VITI 6: avvio timido, poi prende maggior confidenza, ma un infortunio lo frena.
(VULIKIC 5,5): si complica la vita da solo, perdendo lucidità anche quando non è sotto pressione.
DEPAOLI 5,5: da lui sarebbe lecito attendersi di più. Impreciso nei passaggi, non sfrutta una buona chance nel primo tempo.
CONTI 6: attento ed ordinato, non eccelle, ma si rivela all'altezza dell'impegno.
HENDERSON 6: altro elemento arrivato con altre credenziali. Si adegua all'andazzo della gara, senza cercare di prendere per mano i compagni.
GIORDANO 5,5: soffre più del dovuto. A volte fuori posizione. Non a caso il Catanzaro prova a spingere dalle sue parti.
PAFUNDI 5,5: talento inespresso. Gioca più con se stesso che con i compagni, ma l'esito non convince.
(BELLEMO SV)
CHERUBINI 6: nel suo ruolo naturale appare più a suo agio, ma ha poche opportunità per rendersi pericoloso.
(BEGIC 6): le sue scorribande sulla fascia rappresentano una minaccia.
CODA 5: voto che andrebbe attribuito più agli scarsi rifornimenti che alla sua prestazione, ma la sostanza è che non incide nè si fa vedere dalle parti di Pigliacelli.
(BRUNORI 5): fuori condizione, deve crescere e non poco per rendersi utile alla causa. Qualche lampo, ma anche alcuni tentativi deludenti.
